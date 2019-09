«Es geht auch anders». Die diesjährigen Festivalfilme zeigen, wie engagierte Menschen sich für eine lebenswerte Zukunft einsetzen und wie jede*r diese mitgestalten kann. Am 20. September 2019 lädt Filme für die Erde einen Tag lang zu hochkarätigen Filmen rund um das Thema Nachhaltigkeit ein –an über 20 Festivalstandorten in der Schweiz, in Liechtenstein und in Deutschland. Darunter vier Filmvorführungen speziell für Schüler*innen. Der Eintritt ist kostenlos (freiwillige Kollekte).

Für jung und alt, für Nachhaltigkeitsneulinge und Umweltexpert*innen: Die Festivalfilme halten dem Status Quo inspirierende Lösungen entgegen, geben Impulse für konkrete Veränderungen –und vor allem lassen sie die Festivalbesucher*innen mit Handlungsmöglichkeiten und Tatendrang zurück.Ausserdem erwarten die Besucher*innen Ausstellungen von lokalen Vereinen und am Abend eine Podiumsdiskussion. Vor dem Hauptfilm moderiert Mitja Rietbrock (Reporter, Redaktionsleiter „Mitenand“, SRF) ein Podium zum Thema „Vom Rückgang der Arten zur Rückkehr der Grosswildtiere“ mit Alexandra-Maria Klein (Professorin für Naturschutz und Landschaftökologie, Universität Freiburg (D), Andreas Moser (Leiter NETZ Natur und Tierfilmer, SRF) und Reinhard Schnidrig (Leiter Sektion Wildtiere und Waldbiodiversität, BAFU). Das Podium wird live an alle Festivalstandorte übertragen. Abgerundet wird das Abendprogramm mit einem Bio-Apéro.5 Filme, die zeigen, was global passiertDen Auftakt der öffentlichen Vorführungen macht dasLunchkinoum12.15 Uhr. Neben einem nachhaltigen Z’mittag werden zwei Kurzfilme serviert.

Das Thema: Mutige Menschen, die sich unermüdlich dafür einsetzen, die Vielfalt unserer Erde zu bewahren. Um14.00 Uhrgeht es mit «Youth Unstoppable» brandaktuell und lautstark weiter: Die globale Klimajugendbewegung durch die Kameralinse einer jungen Klimaaktivistin und Filmemacherin. Um16.00 Uhrzeigt «Honeyland», wie eine der letzten Wildbienenimkerinnen versucht, das fragile Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur zu schützen. Um18.00 Uhrbegleitet „The Biggest Little Farm“ ein junges Paar bei der Verwirklichung ihres Traums -ein nachhaltiger Bauernhof. Zum Abschluss des Festivals machen fünf junge Wissenschaftler*innen in «The Serengeti Rules» um20.00 Uhreine bahnbrechende Entdeckung, die unsere Ökosysteme wieder ins Gleichgewicht bringen kann.PresseeckeOb Festivalhinweise, Print-und Social Media Beiträge oder Mund-zu-Mund-Propaganda –wir freuen uns über Festivalwerbung aller Art.F

estivalseite: https://filmsfortheearth.org/de/festival