Auf der Zielgerade

Matthias Stalder. Was zu Beginn ein ganz schwieriges Unterfangen schien, wird am Ende doch vom Erfolg gekrönt: Das Referendum gegen das Freihandelsabkommen mit Indonesien soll am 22.Juni eingereicht werden. Warum dies so wichtig ist, zeigt die Agronomin Marianne Bodenmann im Gespräch mit dem vorwärts auf.

Mit der Covid-Pandemie wurden am 18.März 2020 auch die Fristen für Referenden und Initiativen ausgesetzt und verlängert. Mit aktuell über 56500 gesammelten Unterschriften und den noch zu Sammelnden 3000 sind wir zuversichtlich, dass erste Referendum gegen ein Freihandelsabkommen mit Indonesien erfolgreich einreichen zu können.