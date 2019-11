Stimmen aus dem besetzten Juch

Wir, und alle die diese Räume in den letzten Wochen betraten, haben

gesehen, was das hier war und nie mehr sein darf: ein Gefängnis. Was uns

allen klar ist: ist Kein Mensch, der diese Räume gesehen hat kann

zulassen, dass sie wieder für das Verwalten und Einsperren von Menschen

gebraucht werden. Dass im Juch wieder geflüchtete, traumatisierte

Menschen zusammengepfercht und überwacht werden sollen ist unmenschlich.

Die SVP sagt zu dieser Besetzung an der Gemeinderatssitzung vom

6.11.2019:

“Offenbar geniessen einige Personen mehr Privilegien und sind vor dem

Gesetz nicht gleich, nach dem Motto: für Wenige statt für alle.”

Wir sagen: genau das wird gelebt, indem toleriert wird, dass Menschen

kategorisiert, eingesperrt und verwaltet werden. Dieser Staat ist bis

jetzt für wenige statt für alle -die Lager, in denen Geflüchtete

eingesperrt werden sind ein klarer Beweis dafür. Das Problem ist nicht,

dass die Repression gegen ein paar Leute die sich Raum aneignen nicht

gross genug ist, das Problem ist dass dieses System Einigen Rechte

zuspricht, welche es anderen verwehrt. Die Unterscheidung baut einzig

und allein darauf, wo die Personen geboren wurden.

Ein ehemaliger Bewohner erzählt folgendes:

“Als ich in der Schweiz Asyl beantragt hatte steckten sie mich in ein

Camp. Wir nennen es Juchhof. Dann entdeckte ich, es war kein Camp,

sondern ein Gefängnis, getarnt als Camp. Die Regeln waren die selben wie

in einem Gefängnis. Wir waren Gefangene und keine Geflüchteten. Ich kann

euch einige der Regeln erzählen: Wir konnten nicht raus nach 5 Uhr

Abends, wir hatten keine Küche in welcher wir für uns selbst kochen

konnten. Sie fütterten uns wie Tiere und das Essen war ungeniessbar. Wir

lebten zu zweit in 4m2 grossen Räumen und sie verkauften uns alles was

wir brauchten. Ich erinnere mich, dass ich einmal ein Kleidungsstück

reparieren wollte. Sie hatten eine Nähmaschine und vermieteten sie mir

für 1.- pro 5min.

Das Sicherheitssystem war sehr streng. Es gab viele Securities und

Kameras. Die Polizei kam mindestens 3 mal am Tag. Alle persönlichen

Probleme und Probleme mit den Menschen welche den Ort führten und die

tägliche Bedrohung durch die Polizei, waren schrecklich für mich und ich

werde niemals jemandem raten in ein Camp zu gehen.“

Dieser Ort kann und will dem etwas entgegenhalten. Alle Veranstaltungen,

die bis jetzt hier stattgefunden haben waren darum auch eine Zeit der

Nachdenklichkeit. Wir haben auf diesem Areal in zwei Wochen einen

kollektiv verwalteten Raum geschaffen, haben uns getroffen, sind

gewachsen, haben Austausch, Aufführungen, Ausstellungen und Konzerte

organisiert – wir beleben diesen Raum selbstbestimmt. Wir sind hier, wir

bleiben hier.

Wir werden uns weiter treffen, organisieren und den Raum zu dem machen,

was er sein soll: solidarisch, offen für alle, frei von Kontrolle.

Wir stellen uns gegen jedes Verwalten von Menschen, gegen alle Knäste,

gegen jede Ungleichheit. Es wird viel brauchen, um aus diesem Gefängnis

einen Ort der Begegnung zu machen – nur ein Umsturz der

Raumverhältnisse, wer ihn kontrolliert und zu welchem Zweck – kann das

überhaupt möglich machen. Wir fangen damit an, mit Vorsicht gegenüber

dem, was war.