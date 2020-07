Gewalt sicht- und belegbar machen

Am Montag 13. Juli, wird um 19:00 die nächste Sitzung der Bildungsgruppe stattfinden. Erneut im Mozaik an der Hardstrasse 35, gleich beim Albisriederplatz.

Das letzte Mal wurde von den anwesenden Genoss*innen abgemacht, W. I. Lenins " Staat und Revolution" zu lesen. Ein Werk, welches immer wieder fasziniert und inspiriert und im Übrigen ziemlich grundlegend ist!



Das Buch ist in Kapitel und diese wiederum in Unterkapitel unterteilt. Für die erste Sitzung werden wir das ganze, erste Kapitel durchlesen.

Das erste Kapitel "Klassengesellschaft und Staat" beinhaltet folgende Unterkapitel: 1. Der Staat - ein Produkt der Unversöhnlichkeit der Klassengegensätze; 2. Besondere Formationen bewaffneter Menschen, Gefängnisse u. a.; 3. Der Staat - ein Werkzeug zur Ausbeutung der unterdrückten Klasse; 4. Das "Absterben" des Staates und die gewaltsame Revolution.



Ich freue mich auf Euer zahlreiches Erscheinen und wünsche viel Vergnügen bei der Lektüre!



Für alle die digital Teilnehmen möchten:

meet.jit.si/Bildungsgruppe-13-7-20-PdAZ

13. Juli 2020

19:00 -

21:00