Zwischen Opposition und Affirmation

tai/Salomé Voirol. Während sich der Veganismus zum blossen Lifestyle entwickelt, versuchen marxistische TierbefreierInnen, eine strategische Ausrichtung zu finden und die Bewegung wieder zum Erfolg zu führen. Ein Gespräch mit dem Bündnis Marxismus und Tierbefreiung.

Über Ostern veranstaltet ihr in Hamburg eine «Akademie» über die Zukunft der Tierbefreiungsbewegung. Zuerst einmal: Wer seid ihr bzw. was ist das Bündnis Marxismus und Tierbefreiung und was sind eure Anliegen?

Wir sind ein Zusammenschluss von Organisationen und Einzelpersonen aus der Schweiz und aus Deutschland, die in der Tierbefreiungsbewegung und in der marxistischen Linken aktiv sind.