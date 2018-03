«Wir machen den Weg frei»

Nina Hager/UZ. Zwei Drittel der SPD-Basis haben bei einem Mitgliedervotum der Fortsetzung der Grossen Koalition zwischen SPD und CDU unter Merkel zugestimmt. Die GegnerInnen der sogenannten GroKo konnten keine überzeugende Alternative anbieten.

Nach dem Mitgliedervotum in der SPD ist der Weg frei für die Fortsetzung der Grossen Koalition (GroKo). In diesen Tagen will auch die SPD ihre Minister benennen – Olaf Scholz scheint als Finanzminister gesetzt –, am 14. März soll Merkel im Bundestag zur Kanzlerin gewählt werden und die neue Regierung möglichst noch vor Ostern stehen. Die ersten Glückwünsche an die SPD kamen deshalb von Angela Merkel.