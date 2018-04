Gestärkt und gebildet

Harald Lukes. Die Westschweizer Sektionen der Kommunistischen Jugend haben am Osterwochenende das Bildungsseminar Form’action veranstaltet. Es gab interessante Veranstaltungen und einen guten Austausch mit GenossInnen.

Als wir am Freitagabend am Veranstaltungsort in Neuchâtel ankamen, waren wir beeindruckt davon, wie viele GenossInnen sich an der Diskussionsrunde über die Bildungspolitik beteiligten. Es waren über 100. Das kam wohl daher, dass bekannte Youtuber aus Frankreich teilnahmen. Insgesamt waren wir sehr erfreut über die Beteiligung unserer Mitglieder, denn es waren deutlich über 50 Genoss-Innen, die am Bildungswochenende teilgenommen haben. Das zeigte uns, dass wir ganz klar Fortschritte gemacht haben und unsere Organisation stärker wird. So konnten wir eine Grosszahl neuer Mitglieder begrüssen, etwa solche aus der neugegründeten Sektion Fribourg.

Lehrreiche Diskussionen

Es gab ein breites Spektrum an Veranstaltungen. Es wurde darüber diskutiert, welche Analysen und Antworten der Marxismus auf die ökologischen Probleme hat. Andere beteiligten sich an Diskussionen über die Geschichte des Feminismus und den Zusammenhang von Klassenkampf und Revolution. Ich nahm an der Veranstaltung über die «Dialektik der Möglichkeiten» teil, die uns unter anderem am Beispiel Kubas erklärt wurde. Die Veranstaltung leitete Tobias von der Deutschen Kommunistischen Partei, der selbst acht Jahre lang in Kuba lebte und dort den Doktor in Philosophie gemacht hat. Der Begriff «Dialektik der Möglichkeiten» wirkte zuerst einmal abschreckend und warf Fragen auf. Kommt die Dialektik doch aus der Philosophie und beschreibt allgemeine Entwicklungsgesetze, die sowohl in der Natur als auch in der Gesellschaft gültig sind.

Dialektik der Möglichkeiten

Doch Tobias gestaltete die Veranstaltungen anregend und abwechslungsreich, wobei er auch darauf achtete, dass auch kompliziertere Fragestellung verständlich aufgelöst wurden. Unter anderem haben wir über den Zusammenhang von Prozessen und Bedingungen gesprochen. Damit eine Möglichkeit real sein kann, also wirklich werden kann, müssen ihre Bedingungen vorhanden sein. Sonst ist es keine Möglichkeit. Möglichkeiten können auch geschaffen werden, wenn die Bedingungen nicht optimal scheinen. Die richtige Analyse und Taktik sind von zentraler Bedeutung. Diese Veranstaltung war sehr beeindruckend und ich denke alle TeilnehmerInnen konnten so einiges daraus mitnehmen. Das trifft ebenso auf das ganze Wochenende zu, ob man sich an die spannenden Veranstaltungen erinnert oder an den Austausch untereinander danach. Die Atmosphäre zeigte mir, dass wir an Stärke dazugewonnen haben. Ich freue mich schon auf die nächste Veranstaltung der Kommunistischen Jugend und auf die nächste Form’action.