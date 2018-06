Die Antwort des vorwärts

Die oben veröffentliche Gegendarstellung haben wir am Donnerstag, 17. Mai um 17.00 Uhr bekommen. Am Freitag, 18. Mai, um 11.28 Uhr haben wir ein weiteres Mail der ÖKK bekommen, indem unter anderem zu lesen ist: «Ohne Ihre Rückmeldung müssen wir davon ausgehen, dass Sie sich der geforderten Veröffentlichung und Löschung widersetzen und sehen wir uns veranlasst, die (aufsichts-)rechtlichen Schritte zu erheben; sowohl bezüglich Veröffentlichung Gegendarstellung als auch infolge Ehrverletzung gegenüber ÖKK.» Wir bekamen von der ÖKK bis 15.00 Uhr Zeit, die Antwort zu liefern.

Nun, zu behaupten, wir wären von so viel Aufmerksamkeit seitens der ÖKK nicht überrascht, wäre eine glatte Lüge, ja, es ist schon fast Balsam für unsere journalistische Seele. Nach der Abklärung einiger Sachen haben wir der ÖKK um 14.21 Uhr wie folgt geantwortet:

«Guten Tag Herr E.

Solange Gegendarstellungen nicht gegen unsere redaktionellen Grundsätze verstossen, werden sie im vorwärts immer veröffentlicht. Wir sehen keinen Grund, diesbezüglich bei Ihnen eine Ausnahme zu machen. Sie brauchen daher eine Gegendarstellung nicht zu fordern, sie ist für uns selbstverständlich. Die nächste Ausgabe erscheint am 31. Mai 2018.

Den Artikel haben wir vorerst mal von unserer Website www.vorwärts.ch entfernt. Wir bleiben aber am Ball, werden unsere Recherchen vertiefen und behalten uns selbstverständlich vor, weitere Berichterstattungen zum im Artikel genannten Fall zu veröffentlichen.

Freundliche Grüsse

Siro Torresan

Geschäftsführer vorwärts»

Wir weisen darauf hin, dass die ÖKK nicht auf den Einzelfall eingeht. Dies scheint die Regel zu sein. So ist in der Online-Ausgabe der Pendlerzeitung «20 Minuten» vom 30. April zu lesen. «Ein 50-jähriger Mann landete auf der Liste, weil er aufgrund von Schulden seine Prämien nicht bezahlen konnte. Seine Versicherung ÖKK verweigerte ihm daraufhin 2016 die Vergütung von Aids-Medikamenten. Kostenpunkt: 2000 Franken pro Monat. Zwar war die Krankheit noch nicht ausgebrochen. Doch auch nachdem sich der Zustand des Mannes 2017 stark verschlechtert hatte, verweigerte die ÖKK die Behandlung mit der Begründung, es handle sich nicht um einen Notfall. Zum konkreten Fall äussert sich die ÖKK nicht. (…)Der kranke Mann starb Ende 2017.»

Warum äussert sich die ÖKK nicht zum konkreten Fall? Wir stellen der ÖKK das Doppelte an Platz dieser unserer Antwort (konkret 5500 Zeichen) in der nächsten Ausgabe zur Verfügung, wenn sie es doch noch tun will. Das wird sie aber kaum tun wollen, viel mehr werden wir – wenn überhaupt – eine Begründung bekommen, warum sie sich nicht zum konkreten Fall äussern will. Wetten?

Zwischen uns keine Grenzen

Noémie Christen / Laura Stämmer. Kriege verwüsten weiterhin unzählige Regionen dieser Welt, Gewalt und Armut zwingen Millionen in die Flucht. In der Schweiz empört man sich über den SklavInnenhandel in Libyen und freut sich gleichzeitig über die sinkende Anzahl von Asylgesuchen.

Die antirassistische Bewegung ist 2018 an allen Fronten gefordert. Die Bundeszentren erschweren die Beziehungen zwischen Asylsuchenden und Zivilbevölkerung noch stärker und werden viele in die Isolation treiben. Der provisorische F-Status hält Tausende in langzeitiger Prekarität und verhindert ein unabhängiges und selbstbestimmteres Leben in der Schweiz. Die von rechts getragene Motion «Für eine kohärente Gesetzgebung zu Sans-Papiers», die für die Parlamentssession im Herbst angekündigt wurde, will den Sans-Papiers Grundrechte – wie das Recht auf eine Krankenversicherung oder das Recht auf Schule für Kinder – absprechen. In Kantonen wie Zürich oder Genf wird auch die Nothilfe zu einem Bereich, indem mit repressiven Strategien experimentiert wird, um Menschen zur Ausreise zu zwingen. Die Schweiz feiert im Dezember zehn Jahre Dublinmitgliedschaft und hat in diesem Jahrzehnt 30 000 Rückschaffungen in EU-Staaten vorgenommen – ganz im Stil von «aus den Augen, aus dem Sinn». Mit dem Tod von Mike, einem Sans-Papier und Mitglied des Kollektivs Jean Dutoit in Lausanne, ist im März die fünfte nicht-weisse Person innerhalb von 18 Monaten in den Händen der Polizei gestorben. Rassistische Übergriffe durch die Polizei oder andere staatliche Institutionen gelangen immer häufiger an die Öffentlichkeit. Die tief im System verankerten Rassismen kommen zum Vorschein und zeigen einmal mehr, wie wichtig es ist, sich dagegen zu wehren und Grenzen aufzubrechen.