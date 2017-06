16 Tage gegen Gewalt @Basel

Einladung zur Solidaritätsveranstaltung im Rahmen von «16 Tage gegen an Frauen». Vortrag von Susanne Sutter «Das Recht glücklich zu sein. Der Kampf der Frauen in Mexiko» mit Film und anschliessender Diskussion. Ein Panorama von der Emanzipation der zapatistischen Frauen von ihren hergebrachten Rollen in Chiapas, den Strategien der Frauen gegen Gewalt an Frauen in Oaxaca, bis zum hartnäckigen und mutigen Kampf der Mütter von verschwundenen und ermordeten jungen Frauen im Norden.

Mittwoch, 7. Dezember, 19.00 Uhr Im Schmiedenhof, Eingang Rümelinsplatz, Basel